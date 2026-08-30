Биолог объяснил, почему собака может стать агрессивной

Агрессивное поведение домашней собаки может быть связано с наследственностью и тем, как ее воспитывали. Об этом NEWS.ru рассказала преподаватель кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

«Приобретая собаку, всегда уточняйте, какой характер был у ее родителей. Потому что они, как люди, бывают чересчур нервными или агрессивными, и ничего тут не поделаешь. Эти качества могут передаться потомству», — рассказала биолог.

При этом речь идет не о том, что какие-то из пород опасные изначально: многое зависит от индивидуальных особенностей конкретного животного.

Татаренко также опровергла мнение, что беспородные собаки чаще бывают агрессивными. Причиной проблемного поведения таких животных нередко становится недостаток социализации.

Еще одним фактором эксперт назвала неподходящие условия содержания. Собаке важно давать возможность расходовать энергию с учетом ее породных особенностей. В частности, охотничьим и ездовым животным необходимы регулярные физические нагрузки и продолжительные прогулки.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявил, что собаки не могут заразиться от хозяина человеческими вирусными респираторными инфекциями и гриппом.