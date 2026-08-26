Кинолог Голубев объяснил, что собаки не заражаются ОРВИ от людей

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев сообщил, что человеческие ОРВИ и грипп не передаются собакам, пишет RT .

Собаки болеют вирусными инфекциями, однако их возбудители отличаются от тех, что вызывают у людей насморк и боль в горле. Обмениваться такими респираторными заболеваниями человек и питомец не могут.

Одной из опасных инфекций у собак Голубев назвал питомниковый кашель. Болезнь провоцируют не холод и сырость, а скученность животных. В местах их скопления вирус быстро передается воздушно-капельным путем. Симптомы включают сухой громкий кашель, чихание, выделения из носа и вялость.

Холод особенно опасен для собак с заболеваниями суставов и позвоночника: он может обострить остеохондроз и артрит. Резкое вдыхание морозного воздуха после теплого помещения иногда вызывает спазм и кашель.

Кинолог рекомендовал утеплять лысых и короткошерстных собак, а зимой использовать дома увлажнитель воздуха. При нетипичном кашле или насморке питомца следует показать ветеринару: похожие симптомы могут указывать на проблемы с сердцем.