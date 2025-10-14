«ФедералПресс»: в путешествии стоит хранить все документы в одном органайзере

Чтобы отдых прошел без неприятных сюрпризов, важно грамотно подготовиться к поездке. Эксперты рекомендуют заранее составить список необходимых вещей, чтобы избежать хаоса при сборах и перевеса багажа. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

Документы — основа любой поездки. Их лучше хранить в одном органайзере, а для активного отдыха — в непромокаемом чехле. В обязательный список входят паспорт и визы при необходимости; свидетельство о рождении для детей; билеты и бронь отелей; водительское удостоверение (если планируется аренда автомобиля); медицинская страховка.

Также важно взять наличные деньги в разной валюте и иметь при себе мелкие купюры, чтобы избежать мошенничества. Кроме того, необходимо иметь при себе дорожную аптечку и средства гигиены.