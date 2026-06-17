Бесплатные билеты ко Дню молодежи оказались уловкой мошенников

Мошенники начали предлагать россиянам фейковые билеты на мероприятия ко Дню молодежи через фишинговые сайты. Об этом исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Русина сообщила РИА «Новости» .

«Самая распространенная схема мошенников ко Дню молодежи — фейковые билеты и фишинговые страницы под видом официальных сайтов мероприятий», — рассказала она.

Аферисты, по словам адвоката, орудуют в соцсетях и мессенджерах. Они предлагают получить бесплатные билеты, зарегистрировавшись на сайте, забронировав место или активировав QR-код. Русина предупредила, что получив данные карты или пароль от страницы, мошенники могут не только забрать накопления, но и написать близким пострадавшим от его имени.

Ранее адвокат рассказала об обмане с подработками на Дне молодежи. Соискателей уговаривали оплатить форму и выманивали личные данные.