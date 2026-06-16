Аферисты запустили новую схему с подработками ко Дню молодежи

«Стоит остерегаться „легких подработок“ ко Дню молодежи, когда перед трудоустройством мошенники просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование», — предупредила она.

Юрист добавила, что аферисты также под предлогом трудоустройства могут запросить персональную информацию — данные паспорта, ИНН, СНИЛС и реквизиты банковских карт. Но в реальности человека так могут затем вовлечь в дропперские схемы или оформить на него микрозаймы.

Русина также напомнила о признаках легальной подработки. Во-первых, это заключение письменного договора. Во-вторых, у работодателя имеется официальный сайт, его реквизиты проверяются. В-третьих, он не требует никаких платежей со стороны работника, чтобы тот смог выйти на смену.

Ранее старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, как не стать жертвой аферистов при аренде квартир и домов.