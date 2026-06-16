Аферисты запустили новую схему с подработками ко Дню молодежи
Русина: аферисты предлагают легкие подработки, требуя вперед оплату за форму
Аферисты активизировались ко Дню молодежи, предлагая россиянам фиктивные легкие подработки. Об этом РИА «Новости» рассказала исполнительный директор Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Ирина Русина.
«Стоит остерегаться „легких подработок“ ко Дню молодежи, когда перед трудоустройством мошенники просят оплатить форму, бейдж, медкнижку, страховку, обучение, пропуск, регистрационный сбор или возвратный депозит за оборудование», — предупредила она.
Юрист добавила, что аферисты также под предлогом трудоустройства могут запросить персональную информацию — данные паспорта, ИНН, СНИЛС и реквизиты банковских карт. Но в реальности человека так могут затем вовлечь в дропперские схемы или оформить на него микрозаймы.
Русина также напомнила о признаках легальной подработки. Во-первых, это заключение письменного договора. Во-вторых, у работодателя имеется официальный сайт, его реквизиты проверяются. В-третьих, он не требует никаких платежей со стороны работника, чтобы тот смог выйти на смену.
Ранее старший преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников рассказал, как не стать жертвой аферистов при аренде квартир и домов.