Лерчек не признала вину в выводе 250 миллионов рублей в ОАЭ

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) на суде заявила, что обвинение в выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ ей непонятно. Об этом сообщило РИА «Новости».

После оглашения обвинительного заключения она отказалась признавать вину

«В предъявленном обвинении отсутствует указание на норму закона, а именно на конкретный перечень документов, который должен представляться, который является подложным», — сказала Чекалина.

По словам прокурора, бывшие супруги Чекалины и их сотрудник Роман Вишняк незаконно перечислили выручку компании E-FITNESS-FZСO, зарегистрированной в ОАЭ.

В период с 12 сентября 2021 по 26 февраля 2022 года на ее счета были направлены 251 миллион 618 тысяч 673 рубля — 93 305 платежей от 200 до 8190 рублей.

По итогам предварительного заседания Гагаринский суд отказался вернуть уголовное дело в прокуратуру.

Ранее стало известно о беременности Лерчек от тренера по танцам Луиса Сквиччиарини. Блогер начала отношения с танцором, находясь под домашним арестом.