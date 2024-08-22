«Беречь и защищать». Воробьев поздравил россиян с Днем Государственного флага

Сегодня, 22 августа, в России отмечают День Государственного флага. Этот праздник напоминает россиянам о том, что все они являются частью большой и великой страны. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram–канале .

«Важно любить ее, передавать эту любовь нашим детям, беречь и защищать, как это делают сегодня наши ребята на передовой», — написал он.

Ранее главный герольдмейстер РФ Георгий Вилинбахов рассказал в беседе с 360.ru, как в России появился нынешний триколор. По его словам, госсимвол зародился еще на отечественном флоте более 300 лет назад. Впервые уже привычное для россиян сочетание цветов появилось на корабле при царе Алексее Михайловиче Романове.