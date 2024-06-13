Телеведущую Татьяну Лазареву* объявили в розыск в России. Ее карточка появилась в базе МВД.

Из карточки следует, что Лазарева* родилась в Новосибирске 21 июля 1966 года. По национальности она русская.

Ее разыскивают по статье УК. По какой именно, не уточняется.

Татьяна Лазарева* вместе с детьми покинула Россию два года назад и живет в Испании. Ее бывший муж Михаил Шац* обосновался в Израиле. Они официально развелись в начале 2024 года.

Уехавшая телеведущая не раз позволяла себе антироссийские заявления, в одном из интервью фактически оправдывала атаки беспилотников на российские города.

В реестр физических лиц — иностранных агентов ее включили в июне 2022 года на основании ведения политической деятельности, которую оплачивали украинские власти. С тех пор Татьяне Лазаревой* как минимум дважды выписывали штраф за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях.

* Татьяна Лазарева и Михаил Шац — физические лица, выполняющие функции иноагента.