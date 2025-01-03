Бауманка сообщила о планах заключить мировое соглашение с Минобороны по иску

МГТУ имени Баумана и Минобороны планируют заключить мировое соглашение для урегулирования иска на сумму более 38 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

«Университет и ведомство уже находятся на стадии урегулирования данного вопроса путем заключения мирового соглашения между сторонами», — указали представители вуза.

Иск связан с просрочкой исполнения обязательств по договору одним из соисполнителей, отметили в университете.

Ранее стало известно, что оборонное ведомство подало иск к МГТУ имени Баумана. Помимо Бауманки, ответчиком числится военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения. Арбитражный суд Москвы принял заявление и приступил к производству. Слушания пройдут в закрытом режиме.