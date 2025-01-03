Минобороны подало иск к Бауманке на 38 млн рублей

Минобороны подало иск к МГТУ имени Баумана более чем на 38 млн рублей

Министерство обороны России подало в суд на МГТУ имени Баумана. Сумма иска составила больше 38 миллионов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Арбитражный суд Москвы принял заявление и приступил к производству. Помимо Бауманки, ответчиком числится военная прокуратура ракетных войск стратегического назначения.

Какие претензии возникли у Минобороны к университету, не разглашается. Слушания пройдут в закрытом режиме. Общая сумма иска составила 38 миллионов 300 тысяч 416 рублей.

В 2024 году ведомство уже судилось с вузом. Тогда оно взыскало с Бауманки больше 413 тысяч рублей за просрочку исполнения обязательств по поставке наземного робототехнического комплекса. Сумма госконтракта превышала 42 миллиона рублей.

Ранее замглавы НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана» Андрей Борзов получил реальный срок за взятку в особо крупном размере. Его приговорили к 8,5 годам тюрьмы.