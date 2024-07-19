Бастрыкин предложил усилить контроль за мигрантами

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин предложил ввести официальный запрет массовой регистрации мигрантов в «резиновых квартирах». Ряд предложений по противодействию преступности в сфере миграции он направил в Госдуму, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Бастрыкин предложил утвердить меры по усилению контроля за иностранцами, прибывающими в страну и выезжающими из нее.

«В их числе — введение процедур биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан. А также запрет массовой регистрации в „резиновых квартирах“», —указали в пресс-службе.

Также в СК подняли вопрос о более жестком регулировании меры лишения гражданства для натурализованных граждан. Такое наказание ждет за совершение любого умышленного тяжкого преступления.

Кроме того, Бастрыкин считает необходимым синхронизировать процедуру получения российского паспорта с одновременной постановкой на воинский учет.

По данным Следственного комитета, число экстремистских преступлений, совершенных мигрантами,увеличилось за первое полугодие 2024 года на 55%. Помимо этого, на 5% выросло число изнасилований, совершенных приезжими.