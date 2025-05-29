Бастрыкин поручил возбудить дело из-за угроз семье Мединского

Из-за угроз семье советника президента России Владимира Мединского возбудят уголовное дело. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Она подчеркнула, что Мединскому угрожают украинские радикалы.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес Владимира Мединского», — сказала Петренко.

Главное следственное управление ведомства и оперативные службы установят причастных и привлекут их к ответственности.

О том, что семье Мединского начали угрожать, рассказал журналист Владимир Соловьев. По его словам, украинские неонацисты обращаются не только к самому помощнику президента, но и к его детям. По мнению ведущего, радикалы намекают на теракты.

Также Соловьев заявил, что Мединский обсуждал поступающие его семье угрозы с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.