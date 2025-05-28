Телеведущий Владимир Соловьев раскрыл, что помощник президента России Владимир Мединский обсуждал поступающие его семье угрозы с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Он этом журналист сообщил в эфире телеканала «Россия 1» .

Соловьев подчеркнул, что украинские нацисты опустились до того, чтоб угрожают членам семьи переговорщика.

Он процитировал Умерова который свалил всю ответственность за угрозы на нациков, на которых влияние киевского режима якобы не распространяется.

«Поэтому у меня вопрос: а с кем вести переговоры?» — обратил внимание телеведущий.

Он добавил, что представители украинской стороны не контролируют даже «свои силовые блоки и группы».

Вечером в среду, 28 апреля, стало известно, что семье Мединского поступают угрозы со стороны украинских неонацистов.