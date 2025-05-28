Соловьев: Украина угрожает семье Мединского

Семье помощника президента России Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских неонацистов. Об этом рассказал Владимир Соловьев, его процитировало ТАСС .

По словам ведущего, угрозы поступают даже детям Владимира Мединского. Притом речь идет о конкретных мерах — старшим членам семьи говорят, что знают, где находятся младшие.

«У нас много начиненных самокатов», — процитировал Соловьев часть угроз.

Журналист считает, что таким образом угрожающие намекают на теракты.

Россия провела с Украиной 16 мая первые за три года прямые переговоры. Делегацию возглавил Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина.

По итогам встречи Мединский говорил, что в целом доволен результатом и Россия «готова продолжать контакты». Уже 28 мая Мединский рассказал о своем звонке министру обороны Украины.

Второй раунд переговоров может пройти уже 2 июля в Стамбуле. Будет ли Мединский возглавлять российскую делегацию и в этот раз, пока неизвестно.