Соловьев: Украина угрожает семье Мединского
Соловьев сообщил об угрозах семье Владимира Мединского
Семье помощника президента России Владимира Мединского поступают угрозы со стороны украинских неонацистов. Об этом рассказал Владимир Соловьев, его процитировало ТАСС.
По словам ведущего, угрозы поступают даже детям Владимира Мединского. Притом речь идет о конкретных мерах — старшим членам семьи говорят, что знают, где находятся младшие.
«У нас много начиненных самокатов», — процитировал Соловьев часть угроз.
Журналист считает, что таким образом угрожающие намекают на теракты.
Россия провела с Украиной 16 мая первые за три года прямые переговоры. Делегацию возглавил Владимир Мединский, помощник президента Владимира Путина.
По итогам встречи Мединский говорил, что в целом доволен результатом и Россия «готова продолжать контакты». Уже 28 мая Мединский рассказал о своем звонке министру обороны Украины.
Второй раунд переговоров может пройти уже 2 июля в Стамбуле. Будет ли Мединский возглавлять российскую делегацию и в этот раз, пока неизвестно.