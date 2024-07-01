Бастрыкин подал запрос на уголовное дело против московского судьи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил представление с требованием дать согласие на возбуждение уголовного дела против председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты. Об этом сообщила Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) .

В ведомстве заявили, что получили заявление руководителя главка СК и рассмотрят его на ближайшем заседании, которое пройдет 10 июля.

По данным ВККС, Бастрыкин попросил дать согласие на возбуждение уголовного дела против судьи Матеты об особо крупном мошенничестве и покушении на крупное мошенничество. Подробностей об уголовном деле в материалах ведомства нет.

Согласие ВККС для возбуждение уголовного дела против председателя районного суда для главы Следственного комитета является обязательным требованием в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом.

Должность председателя Солнцевского суда Москвы Артем Матета занял в ноябре 2021 года. До прихода на этот пост работал в Московском областном суде.

На минувшей неделе Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме, оценивая ситуацию с миграционной политикой, назвал нижнюю палату российского парламента «Государственной дурой». На такое заявление обиделся спикер Вячеслав Володин, который увидел в словах Бастрыкина оскорбление всех россиян. Он напомнил, что депутатов Госдумы избирают граждане.