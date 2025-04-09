Баннер с шестипалыми людьми в китайской форме сняли со здания Минобрнауки Алтая

Сгенерированный искусственным интеллектом баннер к 80-летию Победы появился на здании Минобрнауки Республики Алтай в центре Барнаула из-за ошибки подрядчика. Изображение с шестипалыми людьми уже сняли со стены, сообщила пресс-служба министерства изданию «Подъем».
«Подрядчику была направлена соответствующая претензия, баннер демонтирован подрядчиком. В ближайшее время будет размещен ранее согласованный баннер», — заявил представитель министерства.
Изображение с шестипалыми людьми в смеси американской и китайской формы с размытыми красными точками появилось на улице Ползунова. Минобрнауки объяснило это тем, что подрядчик потерял утвержденный эскиз и повесил свой вариант. Техническое задание предписывало использовать изображения из официального брендбука к 80-летию Победы.
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