«Баландой людей кормят». Матвиенко возмутилась жалобами на еду в больницах

Матвиенко: проблемы с питанием в российских больницах можно и нужно решить

Качество питания в российских больницах необходимо взять под жесткий контроль. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании.

Поводом для комментария стали многочисленные жалобы на еду в медучреждениях Пензенской области, рассмотренные в рамках «Часа субъекта». Матвиенко указала, что пациенты не предъявляли завышенных требований, при этом негативные отзывы поступали даже из детских отделений.

«Больница — это не ресторан, и никто не требует там деликатесов, питание должно быть здоровое, простое, но вкусное. Вот пишут: есть невозможно. <…> Коллеги, так нельзя. Качество питания в больницах должно быть на жестком контроле. Почему баландой людей кормят, а деньги-то тратятся? И все это идет в отходы потом. Так для чего деньги тратятся?» — задалась вопросом спикер Совфеда.

После этого Матвиенко обратилась к временно исполняющему обязанности заместителя председателя правительства — министру здравоохранения Пензенской области Вячеславу Космачеву, который присутствовал в зале.

«Вячеслав Владимирович, по-честному, когда вы были в какой больнице и там отобедали? Потом вы скажете, спуститесь к нам», — сказала она.

Матвиенко добавила, что проблему с качеством питания в больницах можно и нужно решить.

