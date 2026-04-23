Фармаколог Костылева предупредила, что молочные продукты и добавки снижают всасывание ряда антибиотиков

Клинический фармаколог, заведующая отделением клинической фармакологии Российской детской клинической больницы Минздрава России и кандидат медицинских наук Мария Костылева в беседе с RT напомнила о важности правильного сочетания лекарств с пищей и напитками. Эффективность лечения может зависеть от того, как препараты взаимодействуют с продуктами питания.

Специалист посоветовала запивать таблетки простой водой. Чай и кофе не рекомендуются, так как они содержат танины, которые могут связываться с некоторыми лекарствами, например, с препаратами, содержащими железо, и снижать их эффективность. Если вы уже выпили утренний чай или кофе, лучше отложить прием таблеток на один-два часа.

Эксперт также подчеркнула, что молочные продукты и добавки с кальцием могут снизить всасывание определенных антибиотиков, таких как тетрациклины и фторхинолоны. Это происходит из-за образования нерастворимых комплексов.

Важно помнить, что магний и железо в составе добавок также могут оказывать подобное влияние. Витамин С может усиливать нежелательные реакции при использовании противозачаточных средств, конкурируя с гормоном эстрадиолом на уровне рецепторов в кишечнике.

При приеме препаратов, снижающих кислотность желудка, необходимо развести по времени их прием с антибиотиками, чтобы избежать снижения эффективности последней группы препаратов.

Костылева предупредила, что вещества, содержащиеся в растительных продуктах, например в грейпфрутовом соке, могут замедлять превращение многих препаратов в метаболиты в печени, что может вызвать нежелательные побочные реакции.

Также при приеме антидепрессантов следует избегать продуктов, таких как выдержанные сыры, копчености и ферментированные продукты, поскольку они могут привести к повышению артериального давления и вызвать головную боль.