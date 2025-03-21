Бакальчук обвинил Wildberries в безответственности и неуважении к работникам

Руководство Wildberries занимается сокрытием проблем и демонстрирует неуважение к сотрудникам. Об этом в своем Telegram-канале заявил сооснователь маркетплейса и экс-супруг Татьяны Ким Владислав Бакальчук.

Он обратил внимание на случай с одним из работников компании. Мужчина пострадал на складе — он получил травму, но ему не оказали необходимую поддержку, подчеркнул Бакальчук.

«Телефонов на смене нет — скорую вызвать нельзя. Начальство „не хочет огласки“ — значит, решать проблему тоже не будет. Больничный? Оформлять не стали. Компенсация? Сначала обещали, потом исчезли», — рассказал предприниматель.

По его словам, производственных травм при складской работе избежать невозможно, однако пострадавшим необходимо сразу помогать. Бакальчук сообщил, что в Wildberries теперь «царит тотальная безответственность и политика, при которой проблемы прячутся, а не решаются».

«И если культура отношения к людям не изменится, то очень скоро мы увидим еще больше таких историй», — подытожил он.

Ранее Бакальчуку отказали в передаче активов Wildberries в ООО «РВБ». Глава компании Татьяна Ким прокомментировала решение суда. Она заявила, что РВБ учредили в июле, а ФАС согласовала сделку в сентябре.