Бакальчук готовил провокацию против Wildberries через слив данных

Несогласный с разводом Владислав Бакальчук планировал из мести подорвать работу Wildberries. В интернет попала запись его переговоров с хакером о сливе данных пользователей маркетплейса. Первую часть разговора опубликовала Lenta.ru .

Предполагаемый хакер сообщил супругу Татьяны Ким (Бакальчук), что в его распоряжении оказались актуальные на июль данные пользователей площадки. В подтверждение Бакальчук попросил прислать таблицу с информацией о 50-100 аккаунтах. Затем они обсудили общий план.

«Давай ставить, чтобы их кто-то слил куда-то и сказал, <…>, вся база слита. <…> Всю не надо, надо часть слить», — предложил Бакальчук.

Исполнитель предупредил, что публиковать данные опасно. Он планировал представить все так, будто взлом устроили украинцы, и дискредитировать селлеров. Бакальчук одобрил такой сценарий.

«Наша задача — показать, что база слита <…>. Если мы покажем, что она слита, то будут [проблемы]», — сказал заказчик.

По информации Lenta.ru, Бакальчук допускал не просто взлом. Он готовился передать данные пользователей Wildberries спецслужбам Украины. Однако на опубликованной изданием записи такой сценарий не обсуждался.

Позже в соцсетях появилась вторая часть беседы, в которой обсуждался формат передачи данных. Подтверждения подлинности обеих записей пока нет.

О разводе четы стало известно летом 2024 года на фоне слияния Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. В сентябре ситуация обострилась, и у офиса компании произошла перестрелка, погибли два человека. После допроса Бакальчук вернулся домой.