АвтоВАЗ задумался об индексации цен на автомобили

Крупнейший отечественный автопроизводитель АвтоВАЗ из-за увеличения себестоимости увидел основания для индексации цен на автомобили, но будет ориентироваться на рыночную ситуацию при принятии решений. Об этом РИА «Новости» сообщил президент компании Максим Соколов.

«Конечно же, в расчет себестоимости всегда закладывается инфляция. Поэтому подрастает себестоимость. И, таким образом, это основание для корректировки цен и индексации, но мы будем ориентироваться на рыночную ситуацию», — сказал он.

Соколов добавил, что сейчас на рынке существует агрессивный демпинг со стороны компаний из Китая.

«Для потребителя это хорошо, с одной стороны, говорить о балансе стратегических целей развития промышленности в любой экономической системе ниже себестоимости не приветствуется. Она дезориентирует как производителя, так и потребителя, не дает накапливать ресурсы для развития», — сказал глава компании.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ отзовет более 47 тысяч Lada для установки тревожной кнопки.