АвтоВАЗ отзовет более 47 тысяч Lada для установки тревожной кнопки

Отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб стало причиной отзыва 22 731 автомобиля Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus, проданных с октября 2021-го по август 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Росстандарта.

Производитель транспортных средств — АвтоВАЗ — проинформирует владельцев машин через своих уполномоченных производителей по телефону или письмом.

После получения сообщения транспортное средство нужно доставить в ближайший дилерский центр для проведения работ по предварительному согласованию времени приема.

Специально дожидаться уведомления владельцам не нужно. Для проверки, подпадает ли машина в список на отзыв, достаточно сопоставить VIN-код на сайте Росреестра или воспользоваться сервисом Auto.ru. Работы по установке необходимой системы проведут бесплатно.

На минувшей неделе отзыв 17 тысяч автомобилей объявило российское представительство китайской компании GAC из-за риска утечки топлива, вызванного ошибкой в программном обеспечении двигателя. В ряде случаев неисправность может привести к возгоранию транспортного средства.