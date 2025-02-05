Автор канала «Сердитая Чувашия» Кочкин попал в список экстремистов

Перечень террористов и экстремистов в России пополнил автор канала «Сердитая Чувашия», иноагент Семен Кочкин*. Об этом сообщил сайт Росфинмониторинга.

В ведомстве отметили, что Кочкин* родился в 1993 году в поселке Вурнары Вурнарского района Чувашской республики.

В список иноагентов его включили осенью 2022 года.

Ранее режиссера Евгению Беркович**, осужденную на пять лет и семь месяцев за оправдание терроризма, этапировали в колонию. Против нее возбудили уголовное дело после постановки пьесы «Финист ясный сокол». Спектакль публично показали в театре, на фестивалях и в Сети. Постановку удостоили премией «Золотая маска». По сюжету пьесы, две женщины решили виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к супругам в Сирию.

Вину режиссер отрицает. Летом 2024 года она прокомментировала свой приговор и заявила, что «продолжит бороться», несмотря на тюремный срок.