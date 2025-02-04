Осужденную за оправдание терроризма режиссера Беркович отправили в колонию

Режиссера Евгению Беркович*, осужденную на пять лет и семь месяцев по делу об оправдании терроризма, начали этапировать в колонию. Об этом сообщил Telegram-канал ее группы поддержки.

«Только что стало известно, что сегодня Женю Беркович* отправляют в колонию. Точно пока неизвестно, куда именно», — написали авторы поста.

Беркович* осудили за оправдание терроризма при постановке пьесы «Финист ясный сокол». Сценарий подготовила драматург Светлана Петрийчук*. Пьесу публично продемонстрировали в театре, на фестивалях и в Сети.

Спектакль повествует о женщинах, которые решили виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Постановку удостоили премией «Золотая маска». Беркович* и Петрийчук* отрицают свою вину.

В июле 2024 года Беркович* выступила с заявлением после вынесения приговора. Она отметила, что жизнь не заканчивается, несмотря на тюремный срок.

* Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.