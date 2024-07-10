Режиссер Беркович выступила с первым заявлением после приговора

Осужденная за оправдание терроризма Беркович заявила, что «продолжит бороться»

Несмотря на тюремный срок, жизнь не закончилась, заявила осужденная за оправдание терроризма режиссер Евгения Беркович*. Об этом сообщил РБК .

Режиссер впервые прокомментировала свой приговор и отметила, что будет бороться дальше.

«Тюрьма — не могила, срок — не резина», — подчеркнула Беркович*.

Она также выразила надежду на сокращение срока тюремного заключения.

«За 14 месяцев тюрьмы повидали мы и отмены приговоров, и скощение сроков; не на апелляции, так на кассации и выше», — добавила фигурантка уголовного дела.

Драматурга Светлану Петрийчук* и режиссера Беркович* приговорили к шести годам тюремного заключения. Их арестовали из-за скандальной постановки «Финист Ясный Сокол», в которой содержались признаки оправдания терроризма.

В пьесе рассказывалась история женщин, которые решили выйти замуж за представителей радикального ислама. Суд установил, что спектакль оправдывал идеологию группировки «Исламское государство»**.