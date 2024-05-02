«Автодор» поможет детям из новых регионов приехать на соревнования в Москву | 360°

Общество 02 мая 2024, 19:01 «Автодор» поможет детям из новых регионов приехать на соревнования в Москву Pxhere

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Госкомпания «Автодор» поможет ребятам из новых субъектов приехать на соревнования по дзюдо в Москву. Как сообщили в пресс-службе организации, в состязаниях поучаствуют юные спортсмены из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

«Госкомпания оказала помощь 130 ребятам из новых регионов нашей страны с организацией поездки до места проведения турнира», — передали в пресс-службе.

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Всем участникам соревнований пожелали удачи и успехов.

Ранее жителям новых регионов предложили поучаствовать в программах обучения по проекту «Демография». Они могут получить знания или повысить квалификацию по таким направления, как 1С-разработчик, юриспруденция, Data-аналитик, бухгалтерия, финансовый менеджмент, оператор БПЛА и делопроизводство.