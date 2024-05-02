Жители новых регионов смогут поучаствовать в программах обучения по проекту «Демография» | 360°

Общество 02 мая 2024, 17:30 Жители новых регионов смогут поучаствовать в программах обучения по проекту «Демография» Роструд: новым регионам доступны программы обучения по нацпроекту «Демография» Freepik

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Около 300 различных образовательных программ доступно в новых регионах в рамках нацпроекта «Демография». Об этом напомнили в пресс-службе Рострудра.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей могут обучиться или повысить квалификацию по таким направления, как 1С-разработчик, юриспруденция, Data-аналитик, бухгалтерия, финансовый менеджмент, оператор БПЛА и делопроизводство.

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«Всего более 100 тысяч человек, в том числе жители новых регионов, смогут приобрести новые профессиональные компетенции в этом году в рамках программы бесплатного переобучения по нацпроекту „Демография“», — рассказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

Поучаствовать в программе могут люди в возрасте 50 лет и старше, инвалиды, лица, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком и другие категории.

В феврале 2024 года руководитель Роструда Михаил Иванков сообщил, что органы занятости в новых регионах получили около 95 тысяч обращений за оказанием услуг.