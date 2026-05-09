Атмосфера Дня Победы в России поразила итальянского журналиста

Арнальди отметил, что впервые обратил внимание на это особое настроение еще во время первых поездок в Россию.

«Когда я только стал открывать для себя Россию, то приехал именно в майские дни — и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал в Италии», — признался телеведущий.

На его родине, напротив, жители разных регионов чаще подчеркивают свои особенности, в том числе местную кухню и традиции.

В этом году Арнальди присоединился к акции «Страна поет „Катюшу“», которая прошла 9 мая. В 13:30 по московскому времени песню вместе исполнили люди по всей стране. Одновременно «Катюшу» спели артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие известные участники.

Легендарную песню в День Победы исполнили даже на африканском континенте. В Бенине, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо праздник отметили концертами, а также акциями «Бессмертный полк» и «Свеча памяти».