В Африке споют «Катюшу» и «Идет солдат по городу» в День Победы

В Бенине, Кот-д’Ивуаре и Буркина-Фасо отметят День Победы праздничными концертами, на которых исполнят песни «Катюша» и «Идет солдат по городу», акциями «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Об этом РИА «Новости» рассказали посольства России в Африке.

«Запланировано выступление местной молодежи с песнями военных лет. Песни будут исполнять слушатели курсов „Русского дома“, в программе „Десятый наш десантный батальон“, „Катюша“ и „Идет солдат по городу“, — рассказали в посольстве России в Буркина-Фасо.

В Кот-д’Ивуаре посольство пригласит молодых людей, родившихся в республике, поучаствовать в акциях «Бессмертный полк» и «Свеча памяти». Африканские страны тоже внесли свой вклад в борьбу с фашизмом. В ходе Второй мировой войны бойцы подразделения «Сенегальские стрелки» воевали за Францию.

В Бенине в праздничном концерте 9 мая будут участвовать россияне, их дети и сотрудники посольства, которые исполнят песни военных лет и прочтут стихи. Состав артистов будет смешанный. Кроме того, в концерте будет участвовать хор храма Рождества Христова Котону. В посольстве отметили, что в Бенине пройдут акции «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что более чем в 30 странах мира пройдет акция «Георгиевская ленточка».