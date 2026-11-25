Астрономическая зима начнется в России 21 декабря — в день зимнего солнцестояния. Об этом РИА «Новости» заявила астроном, научный сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

Она обратила внимание, что в один день наступит сразу несколько событий. Специалист уточнила, что 21 декабря в 23:50 по московскому времени наступит зимнее солнцестояние, начало астрономической зимы и самая длинная ночь в Северном полушарии Земли.

Солнце, двигающееся по эклиптике, достигнет самой удаленной точки от экватора в Южном полушарии, объяснила Кошман.

Ранее в Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН рассказали, когда завершится серия солнечных вспышек. По словам астрономов, сейчас фиксируется ровная геомагнитная обстановка, а новая корональная дыра на Солнце вряд ли сможет вызывать сильные возмущения. С 17 ноября на некоторое время вспышки прекратятся.