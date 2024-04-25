«Ашан» решил остаться в России | 360°

Общество 25 апреля 2024, 12:51 «Ашан» решил остаться в России Замминистра торговли Евтухов: «Ашан» останется в России РИА «Новости»

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Супермаркет «Ашан» останется на российском рынке. Об этом рассказал РБК замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Он отметил, что сеть супермаркетов не планируют закрывать.

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«Мало того, есть даже их официальное обращение в министерство промышленности и торговли о том, что они будут продолжать работать на территории нашей страны», — подчеркнул Евтухов.

По его словам, далеко не весь бизнес поддается давлению, которое оказывают на него за границей. Он напомнил, что даже не все американские компании покинули российский рынок. Он выразил уважение таким организациям.

По данным РБК, в марте 2022 года генеральный директор французской компании «Ашан» Ив Клод заявил, что магазины останутся в России, так как бизнес работает для гражданского населения.

Недавно исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев сообщил, что компания Microsoft хочет вернуться в РФ. Организация сделает это после прекращения действия западных санкций.