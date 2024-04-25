ИА НСН: Microsoft планирует вернуться на российский рынок после прекращения действия санкций | 360°

25 апреля 2024, 11:56
ИА НСН: Microsoft планирует вернуться на российский рынок после прекращения действия санкций
Исполнительный директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий Николай Комлев в беседе с ИА НСН сообщил, что компания Microsoft планирует официально вернуться на российский рынок после прекращения действия западных санкций.
Во-первых, коопорация хочет сохранить рынок, а во-вторых, продолжать собирать информацию с пользователей, считает эксперт.
Реклама
«Корпорации в том или ином виде могут собирать информацию о российских пользователях, а это интересно бизнесу», — добавил Комлев.
Ранее СМИ писали, что Microsoft продлила лицензии на использование своих облачных сервисов для российских корпоративных клиентов.
Microsoft
Санкции
Реклама
Реклама