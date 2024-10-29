«Ашан» подал заявку на регистрацию товарного знака с Птенчиком для детской продукции
«Ашан» подал заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака
ООО «Ашан» подало заявку в Роспатент на регистрацию нового товарного знака для детской продукции. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба компании.
Фирма работает над развитием линейки товаров для детей от трех до 10 лет под маркой «Ашан Красная птица Kids».
«Главная особенность этой линейки — это персонаж Птенчик, который будет присутствовать на каждой упаковке детской линейки товаров», — отметили в пресс-службе.
Там добавили, что на сегодняшний день «Ашан» имеет 16 собственных торговых марок в непродовольственном и продовольственном сегментах.
«Всего в ассортименте магазинов торговой сети более 7500 наименований товаров собственных торговых марок», — добавили в компании.
Ранее в Сети появились слухи о том, что «Ашан» собирается продать активы в России. Информация об уходе компании из страны оказалась фейком.