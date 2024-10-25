Фейк: «Ашан» решил уйти из России

В СМИ снова подняли тему ухода «Ашана» из России. Якобы владеющая Auchan Retail семья Мюлье решила продать бизнес в стране.

Фейк

Газета Le Figaro опубликовала материал о том, что владельцы Auchan Retail — семья Мюлье — принял решение выставить на продажу российский бизнес. Из-за этого, отметили журналисты, из страны уйдет «Ашан».

Правда

В пресс-службе компании опровергли эти данные, заметив, что слухи о продаже «Ашан Ритейл Россия» и уходе с российского рынка ходят давно.

«Каждый раз ответ „Ашан“ был одинаковым: „Мы не комментируем слухи“. Сейчас, когда компания продолжает работать на российском рынке, появилась новая информация об уходе. Наш ответ по-прежнему тот же: мы не комментируем слухи на рынке», — сказали в компании.

Таким образом, информация о том, что семья Мюлье, владеющая Auchan Retail, решила выставить на продажу бизнес в России и «Ашан» уходит из страны, недостоверна. В пресс-службе «Ашан Ритейл Россия» опровергли информацию об уходе компании с российского рынка и заявили, что не комментируют слухи.

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