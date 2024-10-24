Auchan собрался продавать российские активы

Французская сеть супермаркетов Auchan собирается продать активы в России и уже нашла покупателя. Об этом сообщило издание La Lettre .

По данным журналистов, владельцы сети также планируют закрыть бизнес в Венгрии, однако сохранят его на Украине.

«Интерфакс» сообщил, что российские супермаркеты под брендом «Ашан» де-факто работают автономно с 2022 года и с тех пор не перечисляли дивидендов материнской компании.

В пресс-службе «Ашана» пока воздерживаются от комментариев.

В апреле замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что супермаркет останется на российском рынке. По его словам, владельцы официально запрашивали министерство, можно ли им продолжать работу в стране.

При этом ФНС заподозрила «Ашан» в неуплате налогов на сумму почти 181 миллион рублей.