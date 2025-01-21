Арт-объект в виде рыцаря убрали со дна Байкала после вмешательства прокуратуры

Арт-объект «Рыцарь Байкала», установленный на дне озера, извлекли из воды после вмешательства Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Скульптуру установил местный дайвинг-центр в 40 метрах от берега в районе поселка Листвянка. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях, и местные жители направили обращения в Росприроднадзор, Росрыболовство и другие органы власти с просьбой отреагировать.
Ранее опрос «Комсомольской правды» показал, что четверо из пяти опрошенных не поддерживают строительства на Байкале новой инфраструктуры, а 16%, наоборот, заявили, что на озере должны быть комфортные гостиницы и продуманные туристические маршруты.
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