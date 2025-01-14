Арт-объект в виде воина со щитом установили на дне Байкала

Арт-объект в виде воина со щитом и колокольчиком установили на дне Байкала в 40 метрах от берега в районе поселка Листвянка. Однако это вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях и послужило поводом для проверки, сообщили в пресс-службе Западно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

«Направлены поручения в органы Росприроднадзора, Росрыболовства, администрации Листвянского муниципального образования для рассмотрения указанной информации и принятия мер в рамках компетенции», — заявили в надзорном ведомстве.

Идея принадлежала местному дайвинг-центру.

В конце ноября «Комсомольская правда» провела опрос, который показал, что 81% россиян не поддерживают строительство новой туристической инфраструктуры на Байкале, но не против, если власти приведут в порядок уже существующие объекты.