Опрос KP.RU: 81% россиян не поддерживают строительство инфраструктуры на Байкале

Опрос сайта kp.ru показал, что около 81% российских граждан не поддерживают строительство инфраструктуры на Байкале.

Респонденты не против, чтобы власти привели в порядок уже существующие дома отдыха и турбазы, а вот строить новые объекты они не видят надобности. Около 16% участников опроса отметили, что для того, чтобы полюбоваться нетронутой природой Байкала, там все же должны быть комфортные гостиницы и продуманные туристические маршруты.

Еще 3% россиян считают, такие вопросы должно решать научное сообщество, другие же отметили, что перед строительством инфраструктуры необходимо взвесить все плюсы и минусы.

В опросе поучаствовали более 10 тысяч человек из разных регионов России.