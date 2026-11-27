В 2026 году россияне заметно чаще покупали яркую одежду — ее продажи на Ozon выросли в разы относительно прошлогодних значений, особенно сильно увеличился спрос на оранжевые вещи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на аналитиков «Ozon Селект».

«Насыщенные цвета стали одним из заметных трендов мировой моды в этом году», — заявили в компании.

Там отметили, что в 2026 году увеличились продажи одежды и аксессуаров в ярких тонах. Заметнее всего вырос спрос на товары оранжевого оттенка. В период с января по октябрь 2026 года продажи женских кардиганов оранжевого цвета выросли более чем в 4,5 раза, а похожие свитера стали покупать в 3,6 раза чаще, чем в 2025-м.

Оранжевый оказался востребован и среди мужчин. Продажи мужских брюк этого оттенка увеличились более чем в три раза за тот же период, женских — в два раза.

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