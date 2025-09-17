Аналитик Силаев рассказал, что наибольший ущерб наносят данные, дающие прямой доступ к финансам

Утечка личных данных — это всегда риск, но некоторые виды информации могут привести к необратимым последствиям, предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев в беседе с RT .

Эксперт отметил, что «на вершине этого „рейтинга“ находятся данные, которые обеспечивают прямую финансовую идентификацию, открывают доступ к цифровой личности жертвы и которые практически невозможно изменить».

По словам аналитика, наибольший ущерб наносят данные, дающие прямой доступ к финансам: реквизиты банковских карт и учетные данные для входа в онлайн-банкинг. Также опасны доступ к электронной почте и номеру мобильного телефона, привязанному к банковским счетам. «Завладев ими, злоумышленники могут инициировать сброс паролей к финансовым и другим сервисам, перехватывать смс с кодами подтверждения и полностью брать под контроль цифровую жизнь человека», — добавил он.

Особую опасность представляют сканы или данные паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС и ИНН. Эти документы могут быть использованы для оформления кредитов в микрофинансовых организациях или регистрации фирм-однодневок.

Юрий Силаев подчеркнул, что мошенники редко используют данные по отдельности. Их цель — собрать так называемый цифровой профиль жертвы, который может открыть доступ к гораздо большему, чем каждый из элементов по отдельности. Поэтому важно относиться к защите всех своих данных с одинаковой серьезностью.