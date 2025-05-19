«Аморальная дура». Дочери чиновницы, грозившей отправкой на СВО, дали год на исправление

Публичными извинениями обернулся скандал для главы Нюксенского округа Вологодской области Юлии Шевцовой. Ее 19-летняя дочь опубликовала в TikTok ролик, в котором пригрозила недоброжелателям отправкой в зону СВО. Политолог Сергей Марков в комментарии 360.ru назвал поведение девушки аморальным, а также объяснил, почему в России нет кодекса поведения для чиновников.

Политолог заявил, что записавшая ролик девушка уже достаточно взрослая, чтобы нести ответственность за свое поведение. Поэтому винить мать в этом случае нет никаких оснований.

«Девушка повела себя как аморальная дура. В таком возрасте должна взрослость проявляться, поэтому я не склонен всю полноту ответственности вешать на родителей, которые, скорее всего, работали без выходных и недостаточно уделяли время воспитанию», — сказал Марков.

Политолог добавил, что прекрасно понимает тех, кого возмутило заявление дочери главы округа

«Чиновники так или иначе принимают решения, которые влияют на наших детей. Если они не могут воспитать своих, то как же могут влиять на воспитание наших?» — задался он вопросом.

По мнению собеседника 360.ru, в скандал необходимо вмешаться главе региона, который даст девушке год на исправление и посмотрит на ее поведение после истечения срока. Если улучшения не будет, то ответом станет увольнение матери.

«Игнорировать нельзя, проблема есть. Но жестко наказывать родителей за поведение детей тоже плохо. Поэтому бы я дал ей год на исправление», — подчеркнул Марков.

Политолог отметил, что в России не существует кодекса поведения чиновников. Есть просто правила, что они должны вести себя скромно и не противопоставлять себя обществу.

«Никто такой кодекс не написал, потому что боятся написать слишком мягко и столкнуться с осуждением или слишком жестко для перестрахования, и тогда все вынуждено его начнут нарушать», — пояснил Марков.

Он отметил, что этим вопросом должна заняться партия «Единая Россия», в которой состоит большинство руководителей.