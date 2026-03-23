Amazon оштрафовали за отказ удалять запрещенный контент

Amazon оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалять запрещенный контент

Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Amazon на три миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы .

«Признать Amazon.com, Inc виновной и назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — огласила вердикт судья.

Суд выяснил, что Amazon нарушила статью КоАП о неудалении запрещенного контента на информационном ресурсе, если такая обязанность предусмотрена законодательством России.

На прошлой неделе судья судебного участка № 422 Москвы оштрафовала корпорацию Google LLC на 50 тысяч рублей за нарушение закона о персональных данных.

До этого Google признали виновной в разглашении персональных данных военных, погибших в ходе специальной операции на Украине. Компании назначили денежный штраф в размере 3,8 миллиона рублей.