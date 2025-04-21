Google признали виновным в разглашении данных погибших военных

Суд признал Google виновным в разглашении данных погибших на СВО военных

Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военных, погибших в ходе специальной операции на Украине. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

По информации источника агентства, в Роскомнадзор поступили данные о сведениях, раскрывающих потери личного состава Вооруженных сил России в период СВО, имена погибших бойцов и их личные данные, а также информация, распространение которой запрещено законом.

Такие сведения публиковались на видеохостинге YouTube, принадлежащем Google. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 КоАП «Нарушение порядка ограничения доступа к информации» и назначили денежный штраф в размере 3,8 миллиона рублей.

В марте московский суд оштрафовал Google на 3,8 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации.