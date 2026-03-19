Суд в Москве оштрафовал Google LLC на 50 тысяч рублей

В Москве суд оштрафовал Google LLC за нарушение закона о персональных данных. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы 16 марта 2026 года вынес решение по делу компании Google LLC. Компанию признали виновной по статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных».

«Назначил наказание в виде административного штрафа в размере 50 000 рублей», — уточнили в суде.

В апреле прошлого года Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в разглашении персональных данных российских военных, погибших в ходе специальной операции на Украине. Организации назначили денежный штраф в размере 3,8 миллиона рублей.