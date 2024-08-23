Особняки, машины и акции. Алсу подала иск на 10 миллиардов к супругу

Mash: Алсу подала в суд многомиллиардный иск о разделе имущества с Абрамовым

Petrov Sergey / news.ru / Global look press
Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global look press

Певица Алсу подала в суд новое заявление о разделе имущества с бывшим супругом Яном Абрамовым. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, иск исполнительницы дополнен списком требований на 100 страниц на общую сумму более 10 миллиардов рублей.

Авторы статьи уточнили, что в перечень вошли все квартиры, загородные дома, автомобили, паркинги, акции различных компаний, доли в фирмах, банковские счета и другое имущество.

Ранее Абрамов предлагал Алсу развестись «мирным путем» и компенсировать 2,5 миллиарда рублей. Также бизнесмен обещал пожизненную финансовую поддержку певице и их общим детям. Однако Алсу отказалась от этого предложения.

Адвокат предпринимателя Александр Добровинский уточнил журналистам, что артистка изначально хотела получить одну квартиру в «Триумф-паласе» за 300 миллионов рублей, но позже прислала своих представителей с новым списком требований.

О расставании Алсу и Абрамова стало известно в мае этого года. Инициатором развода стала певица. Предположительно, их брак разрушился из-за измен предпринимателя.

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