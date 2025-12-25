«Алроса» добыла перед Новым годом два похожих на елочные игрушки алмаза

Перед новогодними праздниками «Алроса» добыла в Архангельской области два редких алмаза необычной формы. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В публикации уточнили, что драгоценные камни похожи на елочные игрушки.

Один из них напоминает шар и весит более 17 каратов. Во втором 2,7 карата, по форме он похож на щенка.

«Ранее в 2024 году на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельске был добыт алмаз в форме настоящей елочки, и сейчас ее продолжают „наряжать“ бесценными елочными „игрушками“», — добавили в пресс-службе.

Геолог Илья Зезин объяснил, что драгоценные камни из архангельского месторождения часто имеют интересные морфологические особенности.

«Добыча „Севералмаза“ отличается находками алмазов редких форм и цветов, которые представляют не только научный интерес, но и эстетическую красоту», — подчеркнул он.

Ранее соцопрос показал, что зумеры чаще остальных поколений отказываются праздновать Новый год в традиционном формате. Вместо семейного застолья они выбирают вечеринки с друзьями.