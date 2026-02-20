Алмаз весом 228 карат нашли в Архангельской области
Горнодобытчики: в Поморье добыли алмаз 228,62 карата
В Архангельской области на горно-обогатительном комбинате имени Владимира Гриба добыли алмаз весом более 228 карат. Об этом сообщили в пресс-службе компании «АГД Даймондс».
Найденный драгоценный камень оказался первым в 2026 году особо крупным алмазом — к этой категории относят минералы весом более 50 карат.
«Проведя предварительную классификацию, специалисты отнесли кристалл ко второму типу алмазов с минимальным содержанием азота. Данная разновидность камней встречается крайне редко и составляет малую долю природных алмазов — менее одного процента», — пояснил гендиректор компании Михаил Баков.
В прошлом году добыча в Архангельской области составила 4,2 миллиона карат, что превысило производственный план.
В мае 2025 года в Якутии добыли крупнейший алмаз ювелирного качества за всю историю страны. Он получил название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне».