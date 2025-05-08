В России добыли самый крупный в истории страны алмаз ювелирного качества

В России добыли крупнейший алмаз ювелирного качества за всю историю страны. Он получил название «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Об этом сообщила пресс-служба компании «Алроса».

Кристалл янтарного цвета весом 468,30 карата и размером 56×54×22 миллиметра извлекли в Якутии. По словам генерального директора «Алросы» Павла Маринычева, 2025 год точно займет особое место в истории отечественной алмазно-бриллиантовой отрасли.

«В начале апреля мы презентовали самый большой из когда-либо ограненных в нашей стране бриллиантов весом более 100 карат, огранка которого заняла более двух лет. И в этом же году природа подарила такую невероятную находку», — сказал он.

Поскольку драгоценный камень нашли в год 80-летия Победы, ему решили присвоить имя этого знакового события.

Осенью прошлого года в Якутии также добыли особо крупный алмаз, вес которого составил 262,5 карата.