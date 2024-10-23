Алаудинов назвал журналиста шайтаном после вопросов о конфликте с чеченцами

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов подверг резкой критике журналиста «Комсомольской правды» Ивана Панкина. Он обвинил его в разжигании межнациональной ненависти и назвал шайтаном и чеченофобом.

Алаудинова возмутили вырезки из интервью от 15 октября на радио «Комсомольская правда». В эфире речь шла о действиях «Ахмата» в контексте вторжения ВСУ в Курскую область, а также о конфликтной ситуации в Анапе между русскими и чеченцами.

Журналист, по мнению командира спецназа «Ахмат», не просто чеченофоб, но и представитель ЛГБТ*-движения. Алаудинов подчеркнул, что, обращаясь к Панкину, не воспринимает его как часть России или патриота страны, так как действия журналиста направлены на подрыв единства России.

«Я его абсолютно никаким образом не отношу к России, не отношу к тем людям, которые являются патриотами России. Это чисто черт, который работает, чтобы развалить Россию изнутри», — заявил офицер.

В ходе беседы в эфире радиостанции Алаудинов обвинил Панкина в разжигании межнациональной розни, отметив, что его настоящими врагами являются чеченцы, а не НАТО или Украина. Генерал-майор также предложил открыто обсудить критику в адрес Минобороны и других структур.

Комментируя произошедшее в Анапе, командир «Ахмата» отмечал, что участница конфликта позволила себе оскорбительные высказывания в адрес чеченцев на этнической основе. Инициаторами драки, по его словам, стали не уроженцы Чечни, а другие мужчины.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.