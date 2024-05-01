Акцию солидарности с профсоюзами Донбасса провели в Москве | 360°

Общество 01 мая 2024, 17:38 Акцию солидарности с профсоюзами Донбасса провели в Москве Татьяна Буцкая / Telegram

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Первомайская акция солидарности с профсоюзами Донбасса состоялась в Праздник Весны и Труда в Москве. Ее участники собрали самое необходимое для бойцов СВО и жителей Донбасса — уже скоро все это отправится в новые регионы России.

Как рассказала депутат Госдумы Татьяна Буцкая, на фронт отправили несколько фур с адресной помощью профсоюзам Донбасса. Здесь самое необходимое — стройматериалы, товары первой необходимости.

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«Символично, что колонна с помощью ушла в день, который для всех нас был и остается символом настоящего единства, общего стремления к труду и процветанию нашей великой Родины, нашей России», — написала Буцкая в своем Telegram-канале.

Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева подчеркнула, что самое главное сейчас — реальные дела и реальная помощь.

«Отправили много нужного нашим ребятам — участникам СВО, жителям Донбасса. Это медикаменты, перевязочные материалы для военных, строительные материалы для жителей новых территорий, инструменты. Сейчас это важнее, чем демонстрации и флаги. Именно в таких делах и познается солидарность и взаимовыручка, когда помогаешь по-настоящему, а не словами», — заявила она.